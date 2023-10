Am Mikrofon: Martina Seeber

"Ihr musikalisches Talent ist so bemerkenswert wie vollkommen unentwickelt", urteilt Felicitas Hoppe in ihrer spekulativen Autobiographie über das gleichnamige Mädchen, das Musik liebt, aber schließlich Schriftstellerin wird. Für die Donaueschinger Musiktage 2023 begibt sie sich mit der Komponistin Iris ter Schiphorst in einem gemeinsamen Projekt auf eine Reise in jeweils fremdes Gelände. In der Sendung spricht die Büchner-Preisträgerin über das Unterwegssein, über Freiheit und das Hören.



Musikliste:



Gioacchino Rossini:

"Petite messe solennelle", Kyrie eleison

Societa Cameristica di Lugano

Leitung: Edwin Loehrer

Johann Sebastian Bach:

"Italienisches Konzert", F-Dur BWV 971, Andante

Glenn Gould (Klavier)

Glenn Gould:

"So you want to write a fugue?"

Elizabeth Benson-Guy (Sopran)

Anita Darian (Mezzosopran)

Charles Bressler (Tenor)

Donald Gramm (Bass)

Juilliard Quartet

Leitung: Vladimir Golschmann

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett B-Dur op. 130, Presto

Ungarisches Streichquartett

Franz Schubert:

"Der Wanderer an den Mond", Lied D 870

Florian Boesch (Bariton)

Roger Vignoles (Klavier)

Franz Schubert:

Zum Rundetanz

Franui Musicbanda

Iris ter Schiphorst:

Miniaturen Nr. VIII-X (2008)

Urosch Rojko (Klarinette)

Luka Juhart (Akkordeon)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Zauberflöte", "Bald prangt, den Morgen zu verkünden"

Christiane Oelze (Sopran)

Andreas Dietrich, Jan Andreas Mendel, Florian Wöller (Knabensopran)

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Anonymus:

"Lied der Vögel"

Pablo Casals (Violoncello)

Mieczyslaw Horszowski (Klavier)