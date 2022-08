Am Mikrofon: Leonie Reineke

Gast im Studio bei Leonie Reineke ist der Komponist und Dirigent Enno Poppe. In seinen Kompositionen spricht er eine eigenwillige, oft vierteltönig verbeulte Musiksprache von hohem Wiedererkennungswert. Als Dirigent ist er ein Chamäleon, das alle möglichen Farben der Gegenwartsmusik zum Klingen bringen kann - sowohl als Leiter seines eigenen "ensemble mosaik" in Berlin oder als Gast verschiedener namhafter Klangkörper. Und als Musikhörer? Da überrascht Enno Poppe mit einem denkbar vielseitig geprägten Geschmack. Für "Treffpunkt Klassik Extra" hat er eine Auswahl von Stücken mitgebracht - von sanften Renaissanceklängen über traditionelle koreanische Sinawi-Musik bis hin zu abenteuerlichen Orchesterkompositionen des ausgehenden 20. Jahrhunderts.



Musikliste:



Claudio Monteverdi:

"Lamento della Ninfa"

Emma Kirkby (Sopran)

Paul Agnew (Tenor)

Andrew King, Tenor

Alan Ewing (Bass)

The Consort of Musicke

Leitung: Anthony Rooley

Arnold Schönberg:

"Ich darf nicht dankend an dir niedersinken" op.14 Nr.1

Helen Vanni (Mezzosopran)

Glenn Gould (Klavier)

Igor Strawinski:

3 Japanese Lyrics

Phyllis Bryn-Julson (Sopran)

Ensemble Intercontemporain

Leitung: Pierre Boulez

Mathias Spahlinger:

"passage/paysage"

Ensemble Modern Orchestra

Leitung: Enno Poppe

Kaikhosru Sorabji:

Cadenza I aus "Opus Clavicembalisticum"

John Ogdon (Klavier)

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Sonate X aus "Rosenkranz-Sonaten"

Andrew Manze (Barockvioline)

Richard Egarr, Cembalo

Hanspeter Kyburz:

3.Satz aus "Cells"

Markus Weiss (Saxophon)

ensemble recherche

Leitung: Peter Rundel

Kaleidoscope:

"Beacon From Mars"

Sinawi (traditionelle Musik aus Korea):

Sinawi-Ensemble