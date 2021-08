Am Mikrofon: Gregor Papsch

Über Beethoven ist offenbar noch längst nicht alles gesagt, denn mit ihrer Biografie "Der empfindsame Titan" hat die Schriftstellerin Christine Eichel im Beethovenjahr einen echten Bestseller gelandet. Aber was verbindet die norddeutsche Protestantin und Pfarrerstochter, die über Adornos Musiktheorie promoviert hat, mit dem nonkonformistischen Heißsporn aus dem katholischen Rheinland? Nietzsches berühmter Satz ist auch mein Credo, sagt Christine Eichel: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.



Musikliste:



Ludwig van Beethoven:

Ausschnitt aus dem 1. Satz der Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Franz Schubert:

"An die Musik" D 547

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Gerald Moore (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

"Jesus bleibet meine Freude", Choral aus der Kantate "Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Sam Cooke:

"A change is gonna come"

Mickey Brown and the Onions

Matt L. Dennis:

Ausschnitt aus "Everything happens to me"

Charlie Haden Quartet West

Leitung: Alan Broadbent

Gabriel Fauré:

"Libera me" aus dem Requiem für Soli, Chor, Orchester und Orgel op. 48

Thomas Hampson (Bariton)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Michel Legrand

Robert Schumann:

1. Satz aus dem Klavierquintett Es-Dur op. 44

Ensemble

Ernesto de Curtis:

Torna a Surriento (Ritorna a Surriento)

Luciano Pavarotti (Tenor)

Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna "Arturo Toscanini"

Leitung: Emerson Buckley

Felix Mendelssohn Bartholdy:

1. Satz aus der Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 (Italienische Sinfonie)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Joana Mallwitz

Johann Sebastian Bach:

3. Satz aus dem Italienischen Konzert für Klavier F-Dur BWV 971

András Schiff (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Ausschnitt aus dem 3. Satz der Klaviersonate Nr. 21 C-Dur op. 53 (Waldstein-Sonate)

Daniel Barenboim (Klavier)

Jean Sibelius:

Valse triste op. 44 Nr. 1

Estnisches Staatliches Symphonieorchester

Leitung: Paavo Järvi

Darius Milhaud:

"Le boeuf sur le toit", Ballett-Szene für Orchester op. 58

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Michael Sanderling