Gast im Studio: Die Sopranistin Samantha Gaul

Am Mikrofon: Ines Pasz

Als "Schlaues Füchslein" in der Oper von Leoš Janáček feierte die junge Sängerin Samantha Gaul an der Oper in Freiburg große Erfolge, mit ihrem, wie die Presse schwärmte "zauberhaft, zart, kindlich hellen, und doch warm unterfüttertem Sopran". Jetzt wechselt sie mit Beginn dieser Spielzeit ins Solistenensemble der Oper Leipzig. Dort warten viele große Partien auf sie. In Treffpunkt Klassik extra erzählt sie von den Anforderungen ihres Berufs als junge Opernsängerin, von den Höhen und Tiefen des Theaterlebens und sie präsentiert eine Musikauswahl von Schubert über Mendelssohn bis Karl Amadeus Hartmann.



Musikliste:

Anonymus:

"Ninna Nanna sopra la Romanesca", Improvisation

Lucilla Galeazzi (MGL) (Mezzosopran)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Eias", Rezitativ, Chor und Arie "Kommt her, alle Volk!"

Petteri Salomaa (Bass)

Collegium Vocale Gent

Orchestre des Champs Élysées

Leitung: Philippe Herreweghe

Engelbert Humperdinck:

"Hänsel und Gretel", Hexenritt

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Kurt Eichhorn

Leoš Janáček:

"Das Schlaue Füchslein", Szene aus dem 3. Akt

Samantha Gaul (Sopran)

Michael Borth (Bariton)

Irina Jae-Eun Park (Sopran)

Cantus Juvenum Karlsruhe

Philharmonisches Orchester Freiburg

Leitung: Fabrice Bollon

Leonard Küßner:

"Sonnenuhren"

Samantha Gaul (Sopran)

Štátny komorný orchester Žilina

Franz Schubert:

Streichquartett d-Moll, D 810 "Der Tod und das Mädchen", 2. Satz

Alban Berg Quartett

Giacomo Puccini:

"La Bohème", Sono andati? Fingevo di dormire

Luciano Pavarotti (Tenor)

Mirella Freni (Sopran)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Alexander von Zemlinsky:

"Waldgespräch", Ballade

Soile Isokoski (Sopran)

Gürzenich-Orchester Kölner Philharmoniker

Leitung: James Conlon

Karl Amadeus Hartmann:

"Simplizius Simplizissimus", Szene

Camilla Nylund (Sopran)

Will Hartmann (Tenor)

Christian Gerhaher (Bariton)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ulf Schirmer

John Powell:

"This is Berk", Musik zum Film "Drachenzähmen leicht gemacht"

Metro Voices



Leitung: Perry Montague-Mason