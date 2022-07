Gast im Studio: Die Sopranistin Esther Dierkes

Am Mikrofon: Bernd Künzig

In der Neuproduktion von Antonín Dvořáks "Rusalka" an der Staatsoper Stuttgart brilliert die Sopranistin Esther Dierkes derzeit in der Titelpartie. Sie singt und agiert nicht allein, sondern gemeinsam mit der Dragqueen Reflektra. Aber nicht nur diese Herz und Gemüt bewegende Aufführung ist eine ihrer wichtigen Rollen. Seit 2017 ist sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Bariton Björn Bürger, Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart. Die junge Sängerin kann auf eine langjährige Karriere zurückblicken, bei der sie bereits im zarten Alter von 16 Jahren erste Wettbewerbspreise erhielt. Und sie ist sogar Weltmeisterin im Einradfahren.



Musikliste:



Samuel Barber:

"Nuvoletta"

Esther Dierkes (Sopran)

Sebastian Kurz (Klavier)

Richard Wagner, Richard Wagner:

"Das Rheingold", Vorspiel

Bayreuth Festival Orchestra

Leitung: Christian Thielemann

Felix Mendelssohn-Bartholdy:

2. Sinfonie Lobgesang, Duett "Ich harrte des Herrn"

Esther Dierkes (Sopran)

Anna Lucia Richter (Sopran)

Chor des Bach-Vereins Köln

Gürzenich-Chor Köln

Karthäuserkantorei Köln

Oratorienchor Köln

Vokalensemble Kölner Dom

Güzenich-Orchester Köln

Leitung: Hartmut Haenchen

Krzysztof Penderecki:

Serenade

Sinfonia Varsovia

Leitung: Krzysztof Penderecki

Bohuslav Martinů:

"Comedy on the bridge", 1. Szene

Esther Dierkes (Josephine)

Steven Ebel (Sprecher)

The Enemy Sentry

Staatsorchester Stuttgart

Leitung: Cornelius Meister

Antonín Dvorák:

"Rusalka", Lied an den Mond, Arie der Rusalka (1. Akt)

Esther Dierkes (Rusalka)

Staatsorchester Stuttgart

Leitung: Oksana Lyniv

Engelbert Humperdinck:

"Hänsel und Gretel", Vorspiel

Staatskapelle Dresden

Leitung: Otmar Suitner

Robert Schumann:

"So wahr die Sonne scheinet" op. 37 Nr. 12

Júlia Várady (Sopran)

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Hartmut Höll (Klavier)

George Gershwin:

"Someone to watch over me" aus dem Musical "Oh Kay!"

Ella Fitzgerald (Gesang)

Orchester

Leitung: Nelson Riddle