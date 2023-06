Gast im Studio: Die Regisseurin Anna-Sophie Mahler

Am Mikrofon: Martina Seeber

Als Kind hieß es von ihr, man treffe sie nie ohne ein Tier, heute als Regisseurin ist die Musik ihre ständige Begleiterin. Anna-Sophie Mahler, die für die Stuttgarter Oper Olivier Messiaens natur-religions-mystisches Musiktheater über den Heiligen Franz von Assisi von der Bühne zeitweise in die Stadtnatur verlegt hat, machte erste Musiktheater-Erfahrungen mit Christoph Schlingensief im brasilianischen Dschungel und mit Christoph Marthaler in Bayreuth. Heute handeln die dokumentarischen Bühnenarbeiten der Hausregisseurin des Leipziger Schauspiels oft von Bäumen, Wasser und unserem Verhältnis zur Natur. Auch im Sprechtheater ist Musik für sie mehr als nur ein Rahmen, sie trägt das Geschehen und öffnet Türen in andere Welten. In Treffpunkt Klassik extra spricht Anna-Sophie Mahler über Auenwälder, Beuys' sche Hasen, Mondnächte und den Morgenhimmel.



Musikliste:



Robert Schumann:

Liederkreis nach Joseph von Eichendorff op. 39, "Mondnacht"

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)

Olivier Messiaen:

"Saint Francois d'Assise", "L'Ange se prépare à jouer de la viole"

Hallé Orchestra

Leitung: Kent Nagano

Maurice Ravel:

"Gaspard de la nuit", "Ondine"

Martha Argerich (Klavier)

Joseph Beuys:

"Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee" (1968)

Joseph Beuys mit Henning Christiansen und Johannes Stüttgen

Morton Feldman:

"Triadic Memories"

John Snijders (Klavier)

Richard Wagner:

"Tristan und Isolde", "Mild und leise, wie er lächelt"

Nina Stemme (Sopran)

Orchester der Oper Covent Garden

Leitung: Antonio Pappano

Johannes Brahms:

Violinsonate Nr. 1 G-Dur op. 78 "Regenlied-Sonate", 1. Satz

Renaud Capuçon (Violine)

Nicholas Angelich (Klavier)

Calexico:

"Minas de Cobre" For better metal