Am Mikrofon: Bernd Künzig

Musik der Welt, Oper, der Klang des Mittelalters, Komponistinnen - das sind nur einige der Themensetzungen, die Anette Sidhu-Ingenhoff in ihrer langjährigen Tätigkeit als Musikredakteurin im Programm von SWR2 eingebracht hat. Mit ungeheurer Entdeckerlust hat sie damit ganz besondere Farbakzente in unserem Kulturprogramm gesetzt. 1986 hat die Radiokarriere mit einem Volontariat begonnen. Jetzt gibt sie in unserer Sendung ihren musikalischen Abschied mit Musik von Petrus Venerabilis über Richard Wagner bis zur Musik Indiens.



Musikliste:



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Der Vogelfänger bin ich ja", Arie des Papageno aus der Oper "Die Zauberflöte"

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Karl Böhm

Music Ensemble of Benares:

"Raga Keerawani"

Prakash Maharaj (Tabla)

Khadim Ali Khan (Shehnai)

Ganesh Prasad Mishra (Sarangi)

Vikash Maharaj (Sarod)

Shivnath Mishra (Sitar)

Günther Paust (Tampura)

Benares Ensemble

Igor Strawinsky:

Botenbericht aus dem Opernoratorium "Oedipus Rex"

Roland Hermann (Bariton)(Kreon, Bote)

Aldo Baldin (Tenor)(Hirte)

RIAS-Kammerchor Berlin

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Ferdinand Leitner

Petrus Venerabilis:

Responsorium XII. Videns petrus moysen et helyam aus "In transfiguratione Domini"

Ensemble Ordo Virtutum

Leitung: Stefan Johannes Morent

Richard Wagner:

"Der Männer Sippe saß hier im Saal" aus "Die Walküre" (1. Aufzug, 3. Szene)

Jon Vickers (Tenor)(Siegmund)

Gundula Janowitz (Sopran)(Sieglinde)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Johannes Brahms:

3. Satz aus der Klarinettensonate f-Moll op. 120 Nr. 1

Sharon Kam (Klarinette)

Stephan Kiefer (Klavier)

Isfrid Kayser:

"De Beata Virgine Maria", Kantate für Sopran und Streicher op. 1 Nr. 2 (Ausschnitt)

Simone Nold (Sopran)

Concerto Köln

Leitung: Jürgen Essl

Trad.:

Gesang von indischen Frauen

Indische Frauen

Baude Cordier:

"Tout par compas"

Ensemble Tetraktys

Paul Giger:

Karma Shadup (Ausschnitt)

Paul Giger (Violine)

Jan Gabarek (Tenorsaxophon)

Pierre Favre (Schlagzeug)

Emilie Mayer:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 2 e-Moll

Ensemble Reflektor

Leitung: Holly Hyun Choe