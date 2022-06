Manfred Spitzer ist Deutschlands bekanntester Gehirnforscher, Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Uniklinik in Ulm, Bestsellerautor – und: musikbegeistert. In dieser Sendung stellt er seine Lieblingsmusiken vor und spricht mit SWR2-Musikredakteur Rafael Rennicke über Ohrwürmer und Gänsehaut, was Musik-Hören mit Schokolade zu tun hat und auch über die tröstliche Wirkung von Musik, gerade in diesen Zeiten. mehr...