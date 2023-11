Gast im Studio: Der Pianist Moritz Winkelmann

Benjamin Britten wurde am 22. November 1913 in Suffolk, England, geboren. Er zählt heute zu einem der bekanntesten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Mit Werken, wie seiner Oper „Peter Grimes“ oder „The Young Person’s Guide to the Orchestra“ feierte er schon zu Lebzeiten große Erfolge. Aber auch er eckte zuweilen an, zum Beispiel mit den „Temporal Variations“ für Oboe und Klavier, die erst 1979 von Janet Craxton in London wiederentdeckt und eingespielt wurden – drei Jahre nach Brittens Tod 1976. Viktoria Kassel reist zurück in die 30er Jahre und erzählt mehr über das Werk und seine Geschichte.