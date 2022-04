Gast im Studio: Der Komponist Johannes Kalitzke

Am Mikrofon: Bernd Künzig



Bei den diesjährigen Schwetzinger SWR Festspielen hat Johannes Kalitzkes neues Musiktheater "Kapitän Nemos Bibliothek" nach dem Roman von Per Olov Enquist Premiere. Es ist sein mittlerweile siebtes Werk für das Musiktheater. Die Uraufführung dirigiert der Komponist selbst. Das spricht schon für die Vielfältigkeit des Künstlers. Aber auch seine musikalischen Vorlieben sinmd breit gestreut: sein Bekenntnis zu ungeschönten, aber echten Stimmen lässt ihn auch bei den Gesangskünsten eines Gérard Dépardieu aufhorchen. Sting oder David Bowie mag er ebenso wie Zeitgenossen der Avantgarde wie Harrson Birtwistle oder das Singuläre in Sibelius' Spätwerk. Als Komponist schreibt er nicht nur für das Musiktheater oder den Konzerttsaal, sondern hat sich in jüngster Zeit erfrolgreich als Schöpfer von Musik zu expressionistischen Stummfilmen etabliert. Bei diesem Komponisten und Dirigenten klingt es oft anders, nie gleich.





Musikliste:



David Bowie:

Girl loves me

David Bowie

Harrison Birtwistle:

The Triumph of Time (Ausschnitt)

MDR Sinfonieorchester

Leitung: Johannes Kalitzke

Morton Feldman:

The Rothko Chapel (Ausschnitt)

Kirsten Drope (Sopran)

Ulrike Becker (Alt)

Barbara Maurer (Viola)

Meinhard Jenne (Schlagzeug)

Markus Stange (Celesta)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Rupert Huber

Jean Sibelius:

Tapiola, Sinfonische Dichtung op. 112

Lahti Symphony Orchestra

Leitung: Osmo Vänskä

Ennio Morricone, Andrea Morricone:

Ricordare

Gérard Depardieu

Leitung: Ennio Morricone

Monsieur de Sainte-Colombe:

Les pleurs

Jordi Savall, Christophe Coin (Viola da Gamba)

Johannes Kalitzke:

Ausschnitt aus: Die Weber, Musikzyklus zum gleichnamingen Stummfilm von Friedrich Zelnik

Collegium Novum Zürich

oenm - österreichisches ensemble für neue musik

Leitung: Johannes Kalitzke

Sting:

Moon over Bourbon Street

Sting & Band