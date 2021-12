Der Klarinettist Raphaël Schenkel ist ein Musiker mit breitgefächertem Repertoire vieler verschiedener Musikrichtungen. 1982 wurde er in Tübingen geboren, studierte in Essen und Berlin Klarinette, war u.a. Stipendiat der Akademie der Berliner Philharmoniker und ist seit 2011 Solobassklarinettist bei den Bremer Philharmonikern. Seit 2012 gibt es das von Ihnen gegründete Festival Klang-Labor Hechingen, das sich neben der Einladung hochkarätiger internationaler Musiker intensiv in einem Education Projekt um den musikalischen Nachwuchs kümmert.



Musikliste

Franz Schubert:

3. Satz Allegro vivace - Trio aus dem Oktett für Klarinette,

Horn, Fagott, 2 Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass F-Dur D 803

Raphaël Schenkel (Klarinette)

Lola Descours (Fagott)

José Vicente Castelló (Horn)

Burak Marlali (Kontrabass)

Amaryllis Quartett



Ludwig van Beethoven:

"Pastorale", Bearbeitung: Dieter Ilg

Dieter Ilg (Bass)

Ensemble

Wolfgang Amadeus Mozart:

4. Satz Allegro aus dem Streichquartett in C-Dur KV 465

Amaryllis Quartett



Julian "Cannonball" Adderley:

"Things are getting better"

Cannonball Adderley (Altsaxophon)

Milt Jackson (Vobraphon)

Ensemble



Alban Berg:

1. Satz Andante-Allegro aus dem

Violinkonzert (Dem Andenken eines Engels)

Itzhak Perlman (Violine)

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa



Consuelo Velázquez:

"Besame Mucho"

Michel Petrucciani (Bearbeitung und Klavier)



Benjamin Britten:

"Villes" aus "Les illuminations" op. 18

Ian Bostridge (Tenor)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle



David Krakauer:

"Offering Nign"

David Krakauer (Klarinette)

Ensemble



Johann Sebastian Bach:

Courante aus der Suite Es-Dur BWV 819a

Caspar Frantz (Klavier)

Juan Carlos Cobián:

"Mi Refugio" (im Stil von Horacio Salgán)

Quarteto SolTango