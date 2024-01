Gast im Studio: Der Historiker, Autor und Fernsehmoderator Christopher Clark

Am Mikrofon: Ines Pasz

Christopher Clark gehört zu den bekanntesten Historikern unserer Zeit, ist Professor für Neuere europäische Geschichte in Cambridge, Bestsellerautor und Fernsehmoderator. Der gebürtige Australier spricht sechs Sprachen fließend, wurde von der Queen zum Sir ernannt und bannt im ZDF ein Millionenpublikum mit seiner lebendigen und verständlichen Art des Erzählens. Seine Neugier auf Menschen, auf Kultur, auf die Geschichte Europas wirkt ansteckend, ebenso seine Liebe zur Musik. Eine Messe von Joseph Haydn steht unter anderem auf seiner Musikliste, Kammermusik von Claude Debussy, Vokalmusik der Renaissance und eine Ballade von Carl Loewe, nach einem Text des von ihm verehrten preußischen Dichters Theodor Fontane.



Musikliste:

Joseph Haydn:

Kyrie aus Messe d-Moll, "Nelsonmesse"

Felicity Lott (Sopran)

Carolyn Watkinson (Alt)

Maldwyn Davies (Tenor)

David Wilson-Johnson (Baß)

The English Concert Choir

The English Concert

Leitung: Trevor Pinnock

Claude Debussy:

Streichquartett g-Moll, 3. Satz

Quatuor Ebène

Francis Poulenc:

Gloria und Laudamus te aus "Gloria"

Kathleen Battle (Sopran)

Tanglewood Festical Chorus

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Jean Sibelius:

Violinkonzert d-Moll, op. 47, 2. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Staatskapelle Dresden

Leitung: André Previn

Claudio Monteverdi:

Beatus vir primo, Motette

The Cambridge Singers

La Nuova Musica

Leitung: John Rutter

Carl Loewe:

"Tom der Reimer", op. 135a

Thomas Quasthoff (Bariton)

Norman Shetler (Klavier)

Claudin de Sermisy:

"Au joly bois"

The Attaignant Consort

Leitung: Kate Clark

Gustav Mahler:

"Ging heut morgen übers Feld"

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Daniel Barenboim (Klavier)