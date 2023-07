Gast im Studio: Der Geiger, Tänzer und Choreograph Yves Ytier

Am Mikrofon: Doris Blaich

Geigen, tanzen, choreographieren: Yves Ytier bringt alles unter einen Hut, und er hat schon als Teenager gemerkt, dass sein Leben nur dann reich und stimmig ist, wenn er all das tut. Mit der Barockgeige ist er ein international gefragter Konzertmeister bei verschiedenen Alte-Musik-Ensembles - und mit seiner tänzerischen Ausbildung ist er klar im Vorteil, denn in dieser Position geht es darum, die Bewegungen und Ideen eines Dirigenten in eigene Bewegungen und Klänge zu übersetzen, die die Musikerinnen und Musiker des Orchesters deuten und abnehmen können. In SWR2 Treffpunkt Klassik erzählt Yves Ytier von beiden künstlerischen Welten - die auch sein Musikprogramm prägen: Barockmusik, Tänzerisches und Musik aus seiner chilenischen Heimat.



Musikliste:

Georg Friedrich Händel:

"Tu del ciel" aus "Il trionfo del tempo"

Julie Roset (Sopran)

Yves Ytier (Solovioline)

Millenium Orchestra

Leitung: Leonardo Garcia Alarcon

Johann Georg Pisendel:

Imitation des caractères de la danse

Concerto Köln

Violine und Leitung: Mayumi Hirasaki

Freddy Torrealba:

"Puelche"

Freddey Torrealba (Charango)

Johann Sebastian Bach:

Badinerie aus der Orchestersuite h-Moll BWV 1067

Barocco Andino

Johann Sebastian Bach:

"Schließe, mein Herze, dies selige Wunder" aus dem Weihnachtsoratorium

Elvira Bill (Alt)

Yves Ytier (Solovioline)

Handel's Company

Leitung: Rainer Johannes Homburg

Georg Friedrich Händel:

Adagio und Allegro aus Concerto grosso G-Dur op. 3 Nr. 3

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: Georg Kallweit

Heinrich Ignaz Franz Biber:

"Der Schutzengel" aus den Rosenkranz-Sonaten

Yves Ytier (Violine)

Live-Aufnahme

Victor Jara:

"Manifiesto"

Victor Jara (Gesang, Gitarre)

Ensemble

Violeta Parrá:

"Gracias a la vida"

Violeta Parrá (Gesang, Gitarre)