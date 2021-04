per Mail teilen

Am besten, den Tag mit dem Cello und mit Bach beginnen - gerne auch schon morgens um halb sechs, findet Lionel Martin. 18 Jahre alt ist er, gerade im Endspurt fürs Abi, demnächst Musikstudent in Zürich und frisch gekürtes SWR2 New Talent. Drei Jahre lang wird ihn der Südwestrundfunk mit Konzerten, Studioproduktionen und Sendungen fördern und begleiten.

In der Sendung stellt Lionel Martin sein Wunsch-Musikprogramm vor und erzählt von den Musikern, die ihn bisher geprägt haben. Dazu gehören vor allem der Cellist Lynn Harrell und die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die ihn 2017 als Stipendiat in ihre Stiftung aufgenommen hat. Sie schätzt an ihm das "ganz reine Musiker-Herz" und seine "großartige Begabung des Zuhörens und Reagierens".