Am Mikrofon: Kerstin Gebel

Seit seinem Abschluss 2013 an der Königlichen Dänischen Opernakademie konnte er Kritiker und Publikum gleichermaßen überzeugen. Der Bariton Johannes Held war an vielen europäischen Opernhäusern tätig und ist gleichzeitig ein erfahrener Solist im Oratorienfach und preisgekrönter Liedsänger. Er ist Gründer und Künstlerischer Leiter des "Liedfestival Sindelfingen" (früher DER ZWERG), das in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 4. August stattfindet.



Musikliste:



Kurt Weill:

Die Moritat von Mackie Messer aus der "Dreigroschenoper"

Johannes Held (Tenor)

Catherine Klipfel (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

4. Satz: Finale. Presto aus dem Streichquartett e-Moll op. 59 Nr. 2 ("Rasumowsky-Quartett Nr. 2")

Cuarteto Casals

Anton Bruckner:

3. Satz Scherzo aus der Sinfonie Nr. 7 E-Dur

Gustav Mahler Jugendorchester

Leitung: Franz Welser-Möst

Wolseley Charles:

"The green-eyed dragon", Lied für Singstimme und Klavier

Sarah Wegener (Sopran)

Doriana Tchakarova (Klavier)

Robert Schumann:

Nr. 1 Im ruhigen Tempo aus "Gesänge der Frühe" op. 133

Martin Helmchen (Klavier)

Gustav Mahler:

"Ich hab' ein glühend Messer" aus "Lieder eines fahrenden Gesellen",

bearbeitet für Singstimme, Violine, Violoncello und Klavier,

Johannes Held (Tenor)

Morgenstern Trio

Maurice Ravel:

1. Satz: Modéré aus Trio für Klavier, Violine und Violoncello a-Moll

Wiener Klaviertrio

Daniel Pongratz:

"Lauf davon"

Danger Dan (Gesang, Klavier)

Chor

Arturo Márquez:

Danzon Nr. 2 für Orchester

Philharmonic Orchestra of the Americas

Leitung: Alondra de la Parra

Franz Schubert:

"Frühlingstraum" aus der "Winterreise"

Johannes Held (Bariton)

Daniel Beskow (Klavier)