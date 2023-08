Gast im Studio: Dascha Dauenhauer, Filmkomponistin

Am Mikrofon: Malte Hemmerich

Musikliste:



Aram Chatschaturjan:

Toccata es-Moll

Jasmina Kulaglich (Klavier)

Susanne Sundfør:

"White foxes" aus dem Album "Silicon Veil"

Susanne Sundfør

Nathan Barr:

"The Hunt" aus dem Film: "You were never really here" (Deutsch: A Beautiful Day)

Jonny Greenwood

Frédéric Chopin:

"Winter Wind" aus 12 Etüden für Klavier op. 25

Maurizio Pollini (Klavier)

Dascha Dauenhauer:

2 Stücke aus "Golda" (Musik aus dem Film)

Dascha Dauenhauer

György Ligeti:

Nr. 3: De die judicii sequentia aus dem Requiem für Sopran, Mezzosopran, 2 gemischte Chöre und Orchester

Caroline Stein (Sopran)

Margriet van Reisen (Mezzosopran)

London Voices

Berliner Philharmoniker

Leitung: Jonathan Nott

Franz Schubert:

"Ständchen" aus "Schwanengesang" D 957

Mark Padmore (Tenor)

Paul Lewis (Klavier)

Alexander Skrjabin:

Etüde Nr. 3: Tempestoso h-Moll aus 12 Etüden op. 8

Pervez Mody (Klavier)

Mac Quayle:

Fuck Society, Musik aus der Serie Mr. Robot, Mac Quayle

Mac Quayle (all instruments)

Julian Scherle (instruments)

Michael Tuller (synth)

Alfred Schnittke:

1. Satz aus dem Streichtrio

Gidon Kremer (Violine)

Tabea Zimmermann (Viola)

Heinrich Schiff (Violoncello)

Mica Levi:

"Lipstick to void", Musik aus dem Film: "Under the skin"