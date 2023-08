Gast im Studio: Daniel Ottensamer, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker

Am Mikrofon: Christiane Peterlein

Daniel Ottensamer ist Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker - in zweiter Generation! Auch sein Vater, Ernst Ottensamer, hatte lange Jahre diese Position inne. Heute hat Daniel Ottensamer selbst Kinder und verrät, wie familienfreundlich seine besondere Arbeitsstelle ist. Außerdem erzählt er vom berühmten Klang der Wiener Philharmoniker und den anderen Musikszenen, von Jazz bis Pop, in denen er als Klarinettist unterwegs ist, z.B. mit seinem Ensemble Philharmonix. Sein Credo: Jedes Genre kann gute Musik hervorbringen.



Musikliste:



Edvard Grieg:

Erotik op. 43 Nr. 5. Bearbeitung

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Christoph Traxler (Klavier)

Carl Nielsen:

Klarinettenkonzert op. 57 Allegro vivace

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Ádám Fischer

Richard Strauss:

Meinem Kinde op. 37 Nr. 3

Barbara Bonney (Sopran)

Geoffrey Parsons (Klavier)

Johannes Brahms:

Ungarischer Tanz Nr. 14 d-Moll, Bearbeitung

Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Art Hickman:

Rose room, Bearbeitung

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Ensemble Philharmonix

Gabriel Fauré:

Klaviertrio d-Moll op. 120, 2. Satz

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Stephan Koncz (Violoncello)

Christoph Traxler (Klavier)

John Williams:

Adventures on Earth, Musik zum Film "E.T. - Der Außerirdische"

Wiener Philharmoniker

Leitung: John Williams

Emmerich Kálmán:

"Kaiserin Josephine", Lied des Bonaparte

Fritz Wunderlich (Tenor)

Südfunk-Unterhaltungsorchester

Leitung: Fritz Mareczek

Louis Guglielmi:

La vie en rose, Bearbeitung

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Münchner Symphoniker

Leitung: Stephan Koncz

Rune Tonsgaard Sørensen:

Shine you no more

Danish String Quartet