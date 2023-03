Gast im Studio: Cosima Breidenstein, Geigerin und Autorin

Die Badische Staatskapelle in Karlsruhe ist eines der ältesten Orchester Deutschlands. Seine Geschichte ist ein Novum: Das Ensemble existierte bereits als Hofkapelle vor der Gründung der Stadt in der alten Residenz Durlach und wurde dann als „Inventar“ in die neue Metropole überführt. Heute ist die Staatskapelle ein Orchester, das am Badischen Staatstheater sowohl die Vorstellungen des Musiktheaters bespielt und eine eigene, umfangreiche Konzerttätigkeit ausübt. Aktuell ist im Verlag Lindemanns unter dem Titel „Die Badische Staatskapelle - Namen - Spuren - Impressionen“ eine Chronik des Ensembles erschienen. Georg Waßmuth hat sie neugierig aufgeblättert.