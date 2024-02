Gast im Studio: Clemens K. Thomas, Komponist und Kurator

Am Mikrofon: Katharina Eickhoff

Sich selber nennt er einen Geschichtenerzähler, aber als Komponist und Kurator beschäftigt er sich nicht bloß mit dem "Es war einmal", sondern vor allem mit dem, was ist: Clemens K. Thomas ist Generation Social Media, macht Musik und Performance hart am Puls der Zeit und mit allen medialen Mitteln, hat aber gleichzeitig viel übrig für musikalische Nostalgie - und für das Spielerische. In Stuttgart ist Anfang Februar seine Kinder-Oper "Bä!" uraufgeführt worden, und über das Musikschreiben für Kinder, seine Liebe zu klassischer Musiktradition und Hyperpop und neue Konzepte für die Neue Musik erzählt Clemens K. Thomas in SWR2 Treffpunkt Klassik am 24. Februar.



Musikliste:



Robert Schumann:

"Schöne Wiege meiner Leiden" aus Liederkreis op. 24 Nr. 5

Ian Bostridge (Tenor)

Julius Drake (Klavier)

Francesco Cavalli:

"Il Giasone", Arie des Giasone

Christophe Dumaux (Countertenor)

Sinfonieorchester der Flämischen Oper

Leitung: Federico Maria Sardelli

Hannah Diamond:

"Never again"

Hannah Diamond

Clemens K. Thomas:

"Bä! - Musiktheater für junges Publikum", Lied des Bären

Guillermo Anzorena (Gesang und Ukulele)

Louis Couperin:

Tombeau de M. de Blancrocher

Robert Hill (Cembalo)

Lucia Kilger:

"Oscian" (Ausschnitt)

Ensemble Scope

Leitung: Friederike Scheunchen

Clemens K. Thomas:

Doktor Klebers Melodram (Ausschnitt)

Theresa Immerz (Stimme)

Ensemble Scope

Leitung: Friederike Scheunchen

Johann Christoph Bach:

"Ach, dass ich Wassers genug hätte"

Magdalena Kozena (Alt)

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

Johannes Schöllhorn, Joaquin Mora:

"Divina" aus "en blanco y nero"

Ensemble Recherche