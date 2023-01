Gast im Studio: Carolina López Moreno

Am Mikrofon: Tabea Dupree

Carolina López Moreno ist auf dem besten Weg, eine der großen Opernstimmen ihrer Generation zu werden. Im November 2022 sorgte sie in Baden-Baden für Aufsehen, als sie als Santuzza in Pietro Mascagnis "Cavalleria Rusticana" im Festspielhaus debütierte. "Eine echte Entdeckung", eine Sängerin, die dabei sei, selbst einer "Anna Netrebko die Show zu stehlen", so die begeisterten Pressestimmen.

Aufgewachsen im schwäbischen Reichenbach, gelangte sie über Umwege auf die große Opernbühne. Salsa, Hip-Hop, Musical- und Popgesang begeisterten die junge Sängerin mit bolivianisch-albanischen Wurzeln mindestens ebenso sehr wie die großen Opernarien des Verismo. Entsprechend vielfältig ist die Musik, die sich Carolina López Moreno für SWR2 Treffpunkt Klassik extra ausgesucht hat - von der "Cavalleria" bis Culcha Candela.



Musikliste:



Juan Luis Guerra:

"Bachata Rosa"

Ensemble 4.40

Culcha Candela/ Krutsch:

"Partybus"

Culcha Candela

Vincenzo Bellini:

"Norma", "Casta Diva", Kavatine der Norma (1. Akt)

Anna Netrebko (Sopran)

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Marco Armiliato

Héctor Lavoe:

"Aguanile", Filmmusik aus "El Cantante"

Marc Anthony (Gesang) und Ensemble

Leitung: Ramón Sánchez

Giuseppe Verdi:

"Aida", "O patria mia", Nil-Arie der Aida (3.Akt)

Montserrat Caballé (Sopran)

Royal Philharmonic Orchestra London

Leitung: Anton Guadagno

Giacomo Puccini:

"Turandot", "Signore, ascolta", Arie der Liù (1. Akt)

Carolina López Moreno (Sopran)

Doriana Tchakarova (Klavier)

Pietro Mascagni:

"Cavalleria rusticana", "Oh! Il Signore vi manda", Duett Santuzza - Alfio

Maria Callas (Sopran)

Rolando Panerai (Bariton)

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Leitung: Tullio Serafin

Francesco Paolo Tosti:

"Quattro canzoni d' Amaranta", "Che dici parola del Saggio?"

Donata D'Annunzio Lombardi (Sopran)

Isabella Crisante (Klavier)

Amanda López Moreno:

"Nicht so schlimm"

Kayyca