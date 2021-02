per Mail teilen

Die Komponistin Carola Bauckholt, deren Musik beim diesjährigen, online stattfindenden Eclat-Festival zu hören ist, stellt die Verwandlung von Welt in Klang vor.

Die Beobachtung der Welt ist ihr Ausgangspunkt: Die Komponistin, Verlegerin und Ensemblegründerin Carola Bauckholt, einst Schülerin von Mauricio Kagel in Köln, heute selbst Professorin in Linz, lauscht den Lebewesen und Gegenständen ab, was sie zu ihren Kompositionen führt.

Ihr Musikprogramm spiegelt verschiedene, eigene Zugänge zur Welt, die sie künstlerisch geprägt haben. Im Festival Eclat, das in diesen Tagen digital stattfindet, ist Carola Bauckholt ebenso vertreten wie auch eine ihrer Schülerinnen: die Norwegerin Kristine Tjögersen. Ein Gespräch auch über Kunst als ein unbeirrbares Hinhören.



Musikliste



Gerhard Rühm:

"Blätter" aus den "Radiophonen Stücken"

Gerhard Rühm (Stimme)

Mauricio Kagel:

"Speak softly" aus "Ein Aufnahmezustand"

William Pearson (Sänger)

Christoph Caskel (Schlagzeug)

Caspar Johannes Walter:

Klavierquartett

Thürmchen Ensemble

Erik Oña:

"Fünf Lieder" (von Emily Dickinson) für Mezzosopran und Violoncello

Truike van der Poel (Mezzosopran)

Caspar Johannes Walter (Violoncello)

Giacinto Scelsi:

"Pfhat"

Kölner Rundfunkchor

Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester

Leitung: Hans Zender

Harry Partch:

"The Rose", "The Crane" und "The Waterfall" aus "11 Intrusions"

Harry Partch

Carola Bauckholt:

"Zugvögel"

Calefax Reed Quintet

Carola Bauckholt:

"Implicite Knowledge"

Ensemble Musikfabrik

Leitung: Mariano Chiaccherini

Trond Reinholdtsen:

Episode 3 aus “ø“ (Norwegian Opra)

Trond Reinholdtsen