Die Ungarin Boglarka Pecze war mehr als zehn Jahre lang eine von dreien. Als Mitglied des von ihr mitgegründeten Trio Catch hat sie die zeitgenössische Musikszene mit Werken für Klarinette, Cello und Klavier aufhorchen lassen. Nun schlägt die Klarinettistin individuelle Bahnen ein, gastiert mit dem NDR Sinfonieorchester in der Elbphilharmonie und oder geht als Solistin mit der Basel Sinfonietta auf Reisen. Als Netz und doppelten Boden hat sie dazu noch einen ganz praktischen neuen Zweitberuf gewählt, der sie als Geschäftsführerin mit dem ensemble recherche in Freiburg verbindet. Im Studio erzählt die Ungarin vom Aufwachsen mit Blaskapellen, vom Mut zu Entscheidungen, Alleingängen und Musik aus der alten und neuen Heimat.



Musikliste:



Budapest Jazz Orchestra:

Big Spender (live)

Vera Toth (Gesang)

Budapest Jazz Orchestra

Carl Stamitz, Andreas Nikolai Tarkmann:

Klarinettenkonzert Nr. 10 B-Dur, 1. Satz: Allegro

Sabine Meyer (Klarinette)

Academy of St.Martin-in-the-Fields

Leitung: Iona Brown

John Bull, Márton Illés:

"In Nomine VI"

Trio Catch

Miroslav Srnka:

"Tree of heaven" für Streichtrio (Ausschnitt)

ensemble recherche

Franz Schubert:

Winterreise, D 911 op. 89, Nr. 1: "Gute Nacht"

Matthias Goerne (Bariton)

Alfred Brendel (Klavier)

Hans Abrahamsen:

"Schnee", Nr. 1: Canon 1A

Ensemble recherche

Budapest Bár:

"Holnap, ki tudja holnap látsz-e még"

Budapest Bár

Zoltán Kodály:

Abendlied (Esti dal)

Kinderchor des Ungarischen Rundfunks und Fernsehens

Leitung: Valéria Botka

Machingo Ábalos, Rodolfo Ábalos:

"Carnavalito", bearbeitet für Violine, Violoncello, Klavier und Bandoneon

Cuarteto SolTango