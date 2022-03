Gast im Studio: Anneleen Lenaerts, Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker

Am Mikrofon: Christiane Peterlein

Mit nur 22 Jahren erspielte sich Anneleen Lenaerts die Position als Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker. In SWR2 Treffpunkt Klassik extra erzählt Anneleen Lenaerts vom spannenden Arbeitsalltag zwischen Wiener Musikverein und Wiener Staatsoper, wie sie sich selbst als Musikerin in diesem Orchester mit dem legendären Klang weiterentwickelt hat und warum sie trotzdem nicht auf ihre eigenen Wege als Solomusikerin verzichten will. Außerdem verrät sie, warum Mariss Jansons für immer ihr Lieblingsdirigent bleiben wird, und sie lüftet das Geheimnis, was Harfespielen und Apfelpflücken miteinander zu tun haben.



Musikliste:



Johann Sebastian Bach:

Präludium und Fuge es-Moll aus "Das Wohltemperierte Klavier" (Teil 1) BWV 853

Andras Schiff (Klavier)

César Franck:

1. Satz: Allegro moderato aus der Violinsonate A-Dur

Yossif Ivanov (Violine)

Daniel Blumenthal (Klavier)

Gustav Mahler:

4. Satz: Adagio aus der Sinfonie Nr. 9 D-Dur

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Mariss Jansons

Reinhold Glière:

3. Satz: Allegro giocoso aus dem Harfenkonzert op. 74

Anneleen Lenaerts (Harfe)

Brüsseler Philharmoniker

Leitung: Michel Tabachnik

Richard Strauss:

"Beim Schlafengehen", Lied für Sopran und Sinfonieorchester

Jessye Norman (Sopran)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur

Anneleen Lenaerts:

Fantasie über Puccinis 'La Bohème'

Anneleen Lenaerts (Harfe)

Edward Kennedy "Duke" Ellington:

"It don't mean a thing" (if it ain't got that Swing)

Ella Fitzgerald (Gesang)

Ensemble