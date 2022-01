Gast im Studio: Anna-Maria Hefele, Sopranistin und Multiinstrumentalistin

Am Mikrofon: Dagmar Munck

Woher kommen die sphärischen Klänge?! Wenn man Anna-Maria Hefele das erste Mal erlebt, ist das wie Zauber. Und der erfordert absolute Konzentration und Kontrolle, denn sie formt die Obertöne zu wunderbaren Melodien, ein- und zweistimmig. Die Ausnahmemusikerin, Stimmkünstlerin, Obertonsängerin und Multiinstrumentalistin kommt durch ihre ganz eigene Kunst in Verbindung mit interessanten Musiker*innen, die wie sie neugierig auf neue Klangräume sind und sie auskosten. Man darf also auf ungewöhnliche Geschichten und Musikwünsche gespannt sein!



Musikliste:



Hildegard von Bingen / Anna-Maria Hefele:

"O Virtus Sapientiae"

Ama solo:

Anna-Maria Hefele (voice, overtone singing, harp, nyckelharpa)

Tomek Kolczynski (electronics)

Giuseppe Lomeo (guitar, effect machines)

Terje Isungset:

"Green Peace" aus "Ocean Memories"

Terje Isungset (iceofon, whistling & ice horn)

Åshild Brunvoll (ice cello)

Maria Dahlin (ice percussion)

Jean-Philippe Rameau:

aus der Suite in D Major

Anna-Liisa Eller (Kannel)

Wolf Janscha:

"Ritus "

Supersonus

Pandit Bhimsen Joshi:

Jayacha Sakhari (Abhang)

Pandit Bhimsen Joshi (Gesang)

Ensemble

Christian Zehnder / Balthasar Streiff:

"Triohatala"

Stimmhorn

Christian Zehnder (Stimme, Obertongesang; Knopfinstrumente)

Balthasar Streiff (Alphorn, Trompete)

David Six:

"Kama Vilambit"

David Six (Klavier und electronics)

Michael Riessler:

"Orange"

Michael Riessler (Klarinette)

Jean Louis Matinier (Akkordeon)

Pierre Charial (Orgel)

Shirley Grimes:

"Six Million Years"

Shirley Grimes

Mamoru Fujieda:

"Patterns of Plants Nummer 植物¶様æ十一集 笙筝組'?"

Yoko Nishi (Koto)

Ko Ishikawa (Sho)