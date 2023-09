Der Monat September geht zu Ende - das ist für den SWR2-Musikkabarettisten Lars Reichow wieder Anlass, in seiner "Musikalischen Monatsrevue" zurückzublicken auf das, was es an Höhepunkten und Aufregern, an Personalien und Alltagswundern in den letzten vier Wochen gegeben hat. Diesmal errichtet Reichow ein kleines musikalisches Denkmal einem Berufsstand, der sonst vor lauter Zahlen kaum Töne abbekommt. Hier ist sein Song des Monats September: "Der Bankier".