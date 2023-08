Gast im Studio: Andrè Schuen, Bariton

Am Mikrofon: Tabea Dupree

Der ladinische Bariton Andrè Schuen ist ein echtes Stimmwunder und einer der gefragtesten Sänger seiner Generation. Von einem kleinen Bergdorf in Südtirol aus ist er in eine Weltkarriere gestartet und längst auf den großen Opern-, Lied- und Konzertbühnen dieser Welt zu Hause.

Singen war schon immer Teil seines Lebens. In Chören und im Kreise seiner musikalischen Familie hat Andrè Schuen schon als Kind seine Stimme für sich entdeckt. Gesungen wurde oft in der heimischen Stube in seiner Muttersprache Ladinisch, eine der ältesten Sprachen in den Dolomiten. Für Treffpunkt Klassik extra bringt Andrè Schuen sphärische ladinische Popmusik mit familiärem Background mit, er verrät, was man als klassischer Sänger von Jazz-Legende Tony Bennett lernen kann und was das Geheimnis einer harmonischen Liedduo-Partnerschaft ist.



Musikliste:

Richard Strauss:

Morgen! op. 27 Nr. 4

Andrè Schuen (Bariton)

Daniel Heide (Klavier)

Ganes:

Nëi

Ganes

Giuseppe Verdi:

"Der Troubadour", Szene und Arie des Grafen Luna (2. Akt)

Ettore Bastianini (Bariton)

Orchester des Teatro alla Scala

Leitung: Tullio Serafin

Hannah Reid:

Hey now

London Grammar

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 2 c-Moll, "Auferstehungssinfonie", 5. Satz

Lee Venora (Sopran)

Jennie Tourel (Mezzosopran)

The Collegiate Chorale

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Franz Schubert:

"Die Taubenpost" und "Der Doppelgänger" aus "Schwanengesang" D 957

Andrè Schuen (Bariton)

Daniel Heide (Klavier)

Victor Young:

"My foolish heart" (Film, 1949)

Tony Bennett (voc)

Bill Evans (p)

Richard Wagner:

"Tannhäuser", Szene und Lied des Wolfram (3. Akt)

Bryn Terfel (Bariton)

Metropolitan Opera House Orchestra

Leitung: James Levine

Andres Molina Moles:

Mi niña Lola

Concha Buika (voc)