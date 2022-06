Gast im Studio: Achim Plagge, Landeskantor und Organisator des Chorfests Baden

Am Mikrofon: Doris Blaich

"Gemeinsames Singen schafft ein Erlebnis des sozialen Miteinanders. Das wirkt gegen das soziale Auseinanderdriften, dem wir unbedingt etwas entgegensetzen müssen", sagt Achim Plagge. Als Landeskantor ist er bei der Badischen Landeskirche verantwortlich für die Förderung des Singens und für die Ausbildung nebenamtlicher Kirchenmusiker:innen. Dabei ist ihm stilistische Vielfalt wichtig: Gospel, Pop und Taizé-Stil stehen für ihn gleichberechtigt neben der Klassik. Vielfalt und Offenheit für Neues prägt auch das Chorfest Baden, das vom 1. bis 3. Juli in Karlsruhe stattfindet und singbegeisterte Menschen in der Stadt versammeln wird. Achim Plagge hat es inhaltlich konzipiert und erzählt darüber in dieser Sendung.



Musikliste:

Andrew Lloyd Webber:

"Gethsemane" aus "Jesus Christ Superstar" '

Ian Gillan (Jesus)

Ein Orchester

Leitung: Andrew Lloyd Webber

Buddy Greene / Marc Lowry:

"Mary, did you know"

Voctave

Georg Friedrich Händel:

2. Satz: Allegro aus dem Konzert für Blockflöte und Orchester F-Dur HWV 369

Maurice Steger (Blockflöte)

La Cetra Barockorchester Basel

Frank Martin:

Sanctus aus der Messe für 2 vierstimmige gemischte Chöre a cappella

Camerata Vocale Freiburg

Leitung: Winfried Toll

Jacobus Vaet:

"Filiae Jerusalem", Huldigungsmotette für 5 Stimmen

Dufay Ensemble Freiburg

Leitung: Eckehard Kiem

Giuseppe Verdi:

Ausschnitt aus dem "Libera me" aus der Messa da Requiem

Elisabeth Schwarzkopf (Sopran)

Philharmonia Chorus

Philharmonia Orchestra

Leitung: Carlo Maria Giulini

Folksongs aus Kenia

Chor der Shidua Primary School

Johann Sebastian Bach:

"Confiteor" und "Et expecto" aus der Messe h-Moll BWV 232

Balthasar-Neumann-Chor

Freiburger Barockorchester

Leitung: Thomas Hengelbrock

Antonio Carlos Jobim:

"No more Blues"

Elfa's Jazz and Pop Singers

Leitung: Elfa Secioria

Jake Runestad:

"Let my love be heard"

Stellenbosch University Choir

Leitung: André van der Merwe