Was Alessandro Scarlatti den großen Kastraten Neapels an himmlischen Motetten in die geläufigen Kehlen schrieb, lässt der junge Star unter den Countertenören Italiens in neuem Glanz erstrahlen. Raffaele Pe wird nach seinem Debüt in Glyndebourne unter William Christie 2017 international hoch gehandelt. (Konzert am 29. Juli)

