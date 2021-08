"Grazil war ich, niedlich sicher nicht. Jedenfalls nicht das, was man unter niedlich so versteht." Und mit ihrer Stimme, so Mechthild Großmann, habe sie auch kein junges Mädchen darstellen können. Gespielt habe sie stattdessen "alle Nutten hoch und runter, merkwürdige Personen, Tiere" - auch mal einen Mann, wenn gerade keiner da war. Während ihres Studiums spielte sie in der Kleinen Komödie in Hamburg mit Monika Hielscher (links) und Gerti Siegel (rechts) im Lustspiel "Cleopatra die Zweite" von Heinz Erhardt. "Es war furchtbar", so Großmann. "106 Vorstellungen hintereinander, ein freier Tag in der Woche, immer das Gleiche. 30 Mark am Abend. Ich dachte damals: Wenn das das Berufsbild ist, lerne ich tippen."

picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Lothar Heidtmann