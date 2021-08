Dramma tragico in 3 Akten

Enrico Ashton: Massimo Cavalletti

Lucia, seine Schwester: Irina Lungu

Edgardo di Ravenswood: Piotr Beczala

Lord Arturo Bucklaw: Andrew Owens

Raimondo Bidebent, Lucias Erzieher: Oleg Tsibulko

Alisa, Lucias Kammerdame: Roswitha Christina Müller

Normanno, Hauptmann: Iain Milne

Chor der Oper Zürich

Philharmonia Zürich

Leitung: Speranza Scappucci

(Aufführung vom 20. Juni 2021 im Opernhaus Zürich)

Über ihr Schicksal vergießt Emma Bovary in Gustav Flauberts epochalem Roman Tränen. In der Tat ist Gaetano Donizettis Meisterwerk "Lucia di Lammermoor" der Inbegriff einer romantisch-italienischen Romantik. Die mediterrane Sonne verdüstert sich, Sturm und Wahnsinn ziehen auf. Kein Wunder, basiert die Oper doch auf einem Roman des schottischen Autors Walter Scott. Die explodierende Leidenschaft hat Regisseurin Tatjana Gürbaca in Zürich neu inszeniert. In der Rolle des verfeindeten Liebhabers brilliert Startenor Piotr Beczala.