Zwillingsschwestern am Kontrabass: Nina und Maya Valcheva spielten zunächst Klavier (gerne auch vierhändig) und entdeckten mit 13 den Kontrabass für sich - eher durch Zufall, denn in der Klavierklasse ihres Musikgymnasiums gab es keine freien Plätze mehr. Anfangs teilten sie sich ein Instrument - völlig neid- und streitfrei, wie sie sagen; in ihrer Zwillings-DNA herrscht offensichtlich Harmonie.

Beide studierten an den Musikhochschulen in Sofia und Stuttgart und gingen dann zunächst getrennte Orchester-Wege. Inzwischen spielen die Zwillinge bei den Stuttgarter Philharmonikern. In die Sendung haben sie Musik für Kontrabass mitgebracht und Volksmusik aus ihrer bulgarischen Heimat.



Musikliste

Trad.:

"Polegnala e Todora"

Philip Koutev National Folk Ensemble



trad.:

"Pravo Trakijsko Horo"

Ensemble Kanarite



Giacomo Puccini:

"Vissi d'arte, vissi d'amore" Arie der Tosca aus dem 2. Akt der Oper "Tosca"

Raina Kabaivanska (Sopran)

Orchestra Stabile Emilia Romagna

Leitung: Nino Sanzogno



Johann Sebastian Bach:

"Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ", bearbeitet für 3 Kontrabässe von Andreas Scheer

Nina Valcheva

Maya Valcheva

Andreas Scheer



Astor Piazzolla:

"Primavera porteña" aus den Estaciones porteñas

Ensemble Operassion mit Maya Valcheva (Kontrabass)



Robert Schumann:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61

WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Heinz Holliger



Dimitri Tiomkin:

"Wild is the wind" (Filmmusik)

Nina Simone (Stimme)



Freddie Mercury:

"Don't stop me now"

Queen



Peter Tschaikowsky:

2. Satz (Ausschnitt) aus der Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36

Stuttgarter Philharmoniker

Leitung: Dan Ettinger



Unbekannt:

"Izlel e delyu haydutin'' (Bulgarisches Volkslied)

Valya Balkanska (Gesang)