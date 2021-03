Der Argentinier Astor Piazzolla ist ein Phänomen. Mit seinem Tango Nuevo schaffte der Bandoneonspieler im vergangenen Jahrhundert den Sprung in die Klassik, in den Jazz, ja sogar in Rock und Pop. Heute eine Legende war der Tango Erneuerer zu Lebzeiten in Argentinien höchst umstritten. Wie sich der Mann, der am 11. März seinen 100. Geburtstag feiert, gegen alle Widerstände durchgesetzt und es dabei zu Weltruhm gebracht hat, darüber berichtet Jane Höck. mehr...