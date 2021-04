Hat die Corona-Krise einen neuen Retrokult ausgelöst, weil wir in ungewissen Zeiten Altbekanntes suchen? „Ich finde die These zu verführerisch“, sagt der Medienwissenschaftler Sven Grampp in SWR2. Auf dem SWR startet am 16. April 2021 die neue Nostalgie-Show „Nochmal 18!“ mit Fernsehurgestein Thomas Gottschalk. mehr...