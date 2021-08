Seit dem 6. April 2021 ist Lionel Martin das SWR2 New Talent, das bedeutet: drei Jahre lang wird er gefördert, mit Programmbeiträgen, Konzerten und durch CD-Produktionen. Zur ersten Bild-Ton-Produktion kam es dann am 15. April auf der Insel Mainau. Zusammen mit seinem Bruder Demian spielte Lionel Martin die lyrisch, kantable 3. Cellosonate in A-Dur von Ludwig van Beethoven, und die Cellosonate in g-Moll von Sergej Rachmaninow, hochemotionale, tiefromantische, bewegende Musik. mehr...