Der Dirigent und Komponist Paul Ben-Haim wurde in München geboren und studierte bis 1920 an der dortigen Musikhochschule. Diese benennt nun ein Forschungszentrum nach ihrem ehemaligen Absolventen.

Geschichtsträchtiger Bau: Von 1933 bis 1937 als "Führerbau" errichtet, beherbergt das Gebäude in Münchens Arcisstraße 12 seit 1957 die Hochschule für Musik und Theater. picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/Joko

An der Hochschule für Musik und Theater in München soll die jüdische Musikkultur künftig noch einen größeren Stellenwert einnehmen. Dazu werde man am 30. März das Ben-Haim-Forschungszentrum eröffnen, teilte die Hochschule am Dienstag, 3. März, mit. Es solle das jüdische Musikleben im süddeutschen Raum erforschen. Ein Schwerpunkt sollen Biografien und Werke jüdischer Musiker und Komponisten während des Nationalsozialismus sein. Mit Hilfe der Forschung wolle man Wiederaufführungen und Dokumentationen von Werken ermöglichen. Zudem sollen Unterrichtsmaterialien für Schulen erarbeitet werden.

Hochschule in ehemaligem NS-Bau

"Unsere Hochschule setzt sich kontinuierlich für eine lebendige Erinnerungskultur ein", sagte Hochschulpräsident Bernd Redmann. Die Hochschule ist in einem ehemaligen Repräsentationsbau der Nationalsozialisten untergebracht. Man sehe sich deshalb in einer besonderen historischen Verantwortung und kooperiere bereits mit verschiedenen Institutionen wie dem Jewish Chamber Orchestra Munich, dem benachbarten NS-Dokumentationszentrum München und der Jerusalem Academy of Music and Dance.

Ben-Haim, Münchner und israelischer Komponist

Das Zentrum, dessen Gründung von der Stadt München unterstützt wird, ist nach dem Dirigenten und Komponisten Paul Ben-Haim benannt. Er wurde 1897 als Paul Frankenburger in München geboren und studierte an der dortigen Musikhochschule. Später war er unter anderem Assistent von Bruno Walter an der Münchner Oper und Kapellmeister in Augsburg. 1933 wanderte er nach Palästina aus, wo er sich in Ben-Haim umbenannte und das israelische Musikleben mit begründete. 1984 starb er in Tel Aviv.