Finale des Orgelwettbewerbs um den Herrmann-Schroeder-Preis Trier

32 Fuß messen ungefähr 10 Meter. Ein 32-Fuß ist das größte und tiefste Register in der deutschen Orgellandschaft. Für die letzte Folge der SWR2-Reihe „Die Pfeife der Woche" hat es Marie König in Naumburg an der Saale ausfindig gemacht und sich die Kontraposaune an der Hildebrandt-Orgel angesehen. Beeindruckend war nicht nur das Riesen-Register, sondern auch eine historische Tatsache: An diesem Instrument saß kein Geringerer als Johann Sebastian Bach.