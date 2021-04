Festivalhighlights aus Rheinland-Pfalz

Marc-Antoine Charpentier:

"Te deum" für Soli, Chor und Orchester H 146

Capella Lacensis

Capella Confluentes

Leitung: Philippe Meyer

(Konzert vom Festival RheinVokal 2018 in der Abteikirche Maria Laach)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klarinettenquintett A-Dur KV 581

Sebastian Manz (Klarinette)

Gémeaux Quartett

(Konzert vom Mainzer Musiksommer 2009 in der Antoniuskapelle)

Louis Spohr:

Nonett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass F-Dur op. 31

Ensemble Villa Musica

(Konzert vom Villa Musica Pfingstfestival 2010 in Schloss Engers)

Max Reger:

Variationen und Fuge über ein Thema von Bach op. 81

Igor Levit (Klavier)

(Konzert der Reihe SWR2 Internationale Pianisten in Mainz 2012 im Frankfurter Hof)

Alexej Gerassimez:

"Piazonore"

Alexej Gerassimez (Vibrafon)

Nicolai Gerassimez (Klavier)

(Konzert in Schloß Waldthausen 2017, Budenheim)

Heinrich Ignaz Franz Biber:

"Missa Salisburgensis" für Chöre und Orchester

