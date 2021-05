Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd

Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Flauti dolci in battaglia - Liebliche Flöten in der Schlacht

Anonymus:

Battaglia famosa

Anonymus:

Saltarello

Sebastian Aguilera de Heredia:

Obra de otto tono alto: Ensalada

Stefan Pohlit:

"Gûrez" für 4 Blockflöten

Franz Schubert:

"Grab und Mond" D 893, bearbeitet für 4 Blockflöten

Guus Janssen:

"Largo", Quartett" für 4 Blockflöten

(Konzert vom 20. Juli 2005 in St. Franziskus)



Ensemble Mora Vocis

Frauenstimmen - "Voix de Femmes"

Hildegard von Bingen:

"Favus distillans" Responsorium an St. Ursula und die elftausend Jungfrauen

"O viridissima virga" aus "Symphonia armonie celestium relevationum"

Anonymus:

"Castitatis thalamum"

Anonymus:

"Ex illustri nata prosapia"

Anonymus:

"O Maria, Maria stella"

(Konzert vom 21. Juli 2002 in der Wallfahrtskirche Hohenrechberg)