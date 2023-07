Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd

Vokalensemble VoNo

Leitung: Lone Larsen

David Lang:

"Make peace"

Henrik Dahlgren:

"Before the west"

Stuart Beatch:

"I am like many"

Marie-Claire Saindon:

"When a thought of war comes"

Martin Åsander:

"O magnum mysterium"

Ann-Sofi Söderqvist:

"Crossroads"

Dominique di Orio:

"The visible world"

(Konzert vom 2. August 2023 in der Augustinuskirche)