SWR2 Mittagskonzert vom 31.1.2022

Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd

SUPERSONUS - The European Resonance Ensemble

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Rosenkranz-Sonate Nr. 1 "Die Verkündigung"

Anna-Maria Hefele, Wolf Janscha:

"2 Four 8"

Marco Ambrosini:

Fantasia

"Fuga Xylocopae"

Wolf Janscha:

"Sarpah Sarpatih"

"Ananda rasa"

"Ritus"

Girolamo Frescobaldi:

Toccata seconda, Libro primo

Toccata per le Levatione

Hildegard von Bingen:

"O Antiqui Sancti"

Anna-Maria Hefele:

Komposition No. 1

(Konzert vom 18. Juli 2017 in der Johanniskirche)