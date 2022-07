SWR2 Mittagskonzert vom 19.9.2022

Spark denkt Klassik neu. Kein anderes Ensemble stellt Bach, Mendelssohn & Co. in einen so frischen Kontext und schafft Anknüpfungspunkte mit den Klängen und dem Lebensgefühl der Gegenwart. Im Kern klassisch - ist die Band in ihrer Performance eigenwillig, neugierig und unangepasst. Sie schlägt ihr Ideenzelt auf in einem offenen Feld zwischen Klassik, Minimal und Avantgarde. mehr...