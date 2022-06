Mit "Neuland.Lied" ist in Heidelberg am 11.6.2022 ein eigenes Festival für Lied an den Start gegangen. Die Stadt, in der die Liedersammlung "Des Knaben Wunderhorn" entstand, in der seit Jahren vom Festival Heidelberger Frühling neue Konzertformate und ein renommierter Wettbewerb dem Lied gewidmet werden, in dem das Lied-Zentrum ansässig ist und sich alles um diese besondere Musikgattung dreht, hat nun ein neues Festival. Mit dem Konzert "Nobody" ist das Genre auch im Heidelberger Frühling nach wie vor präsent. mehr...