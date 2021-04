Festival Europäische Kirchenmusik – Ausschnitte aus Konzerten der letzten 3 Jahre

Chamber Choir of Europe

Martin Thorwarth (Oboe)

Tabea Stadelmaier (Flöte)

Magdalena Walesch (Harfe)

Peter Kranefoed (Orgel)

Leitung: Nicol Matt

John Rutter:

"Cantate Domino"

"The Lord ist my shepherd", Psalm 23 in der Fassung für gemischten Chor, Oboe, Harfe und Orgel

"Christ our Emmanuel" für 4-stimmigen gemischten Chor, Flöte, Oboe und Harfe

(Konzert vom 18. Juli 2019 im Heilig-Kreuz-Münster)



Michel Godard (Serpent)

Marthe Perl (Viola da gamba)

Bruno Helstroffer (Theorbe)

Gavino Murgia (Saxofon)

Andrea Falconieri:

"La suave melodia"

Michel Godard:

"Impermanance"

(Konzert vom 20. Juli 2018 in der Johanniskirche)



Vokalensemble Quintessence

Anonym:

"You are the vineyard", Vokalensemble a cappella

Revaz Laghidze:

"Prayer", Geistliches Lied für Vokalensemble a cappella

Quintessence

Anonym:

"We sing for you", Vokalensemble a cappella

(Konzert vom 14. Juli 2019 in der Augustinuskirche)



Supersonus

Heinrich Ignaz Franz von Biber:

"Mariae Verkündigung", "Rosenkranzsonate" für Violine und Basso continuo Nr. 1 d-Moll, bearbeitet für Instrumentalensemble

Anna-Maria Hefele, Wolf Janscha:

"2 Four 8" für Obertongesang und Maultrommel

Jean Philippe Rameau:

Prélude aus der Suite für Cembalo Nr. 1 a-Moll

Georg Friedrich Händel:

Chaconne für Klavier G-Dur, bearbeitet für Instrumentalensemble

(Konzert vom 18. Jui 2017 in der Johanniskirche)



The Gesualdo Six

Thomas Tallis:

"Te lucis ante terminum", Hymne für 5 Stimmen

William Byrd:

"Aspice Domine quia facta est", Motette für 6 Stimmen a cappella

Owain Park:

"Phos hilaron"

(Konzert vom 24. Juli 2019 in der Augustinuskirche)



Valer Sabadus (Countertenor)

Spark

Georg Friedrich Händel:

Sinfonia zum 3. Akt des Oratoriums "Solomon" HWV 67

Georg Friedrich Händel:

"Augeletti, che cantate", Arie der Almirena aus der Oper "Rinaldo" HWV 7

Antonio Vivaldi:

2. Satz aus dem Konzert für 2 Violinen, Violoncello, Streicher und Basso continuo g-Moll RV 578

(Konzert vom 27. Juli 2019 in der Augustinuskirche)



Klaus Mertens, Andreas Wolf (Bass)

Amsterdam Baroque Choir

Amsterdam Baroque Orchestra

Leitung: Ton Koopman

Johann Sebastian Bach:

"Der Streit zwischen Phoebus und Pan" BWV 201

(Konzert vom 20. Juli 2019 im Heilig-Kreuz-Münster)

Mit einem international hochkarätgen und facettenreichen Programm erreicht das Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd jährlich rund 15.000 Besucherinnen und Besucher. Es will die für den Menschen wesentlichen Fragen musikalisch thematisieren und spiegelt in jährlich wechselnden Themen ein Repertoire vom Mittelalter bis zur Gegenwart, ausgehend von der Spiritualität des Christentums bis zu den Weltreligionen. Das belegen Ausschnitte aus 7 Konzerten der letzten 3 Festivaljahre.