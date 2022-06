Ferdinand Hiller - „Ein Mensch voller Poesie, Feuer und Geist“ (2/4)

Als Solisten konzertieren sie - allein und mit Orchester - auf den internationalen Podien: Sharon Kam, Antje Weithaas, Julian Steckel und Enrico Pace. Immer wieder zieht es sie jedoch zur Kammermusik, sie ist ihr Rückhalt. Die vier kennen sich gut, seit Jahren spielen sie in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Ihr Programm vereint Werke aus Grenzsituationen, in denen sich Gegensätze treffen, vermitteln, akkumulieren oder lösen. Beethovens Opus 11 bewegt sich zwischen dem großen, anspruchsvollen und dem gefälligen Genre. Bartóks Kontraste und Hindemiths Quartett entstanden auf der Schwelle zum Exil. Ganz oder überwiegend noch in Europa komponiert, wurden sie in den USA uraufgeführt. mehr...