Der Geiger Friedemann Eichhorn legt eine Kompletteinspielung der Violinwerke von Fazil Say vor, unter anderem eine Ersteinspielung der 2. Violinsonate, die der Komponist dem Geiger gewidmet hat. Im SWR2 Musikgespräch erzählt Eichhorn, welche Geheimnisse der Komponist ihm bei der Aufnahme anvertraut hat, warum die ihm gewidmete Sonate ein Werk für den Umweltschutz ist und was es bedeutet, wenn ein Werk für die Geige „gut in der Hand liegt“.

Schon seit vielen Jahren spielt Friedemann Eichhorn die Violin-Werke Fazil Says. Von ihm kam auch die Idee, eine Gesamteinspielung der Violin-Werke zu realisieren. Fazil Say bot darauf nicht nur an, den Klavierpart selbst zu spielen. Er komponierte auch eine Violinsonate, die auf der CD ihre Welturaufführung erlebt. Am 14. August 2020 ist die CD "Complete Violin Works" mit der Deutschen Radio Philharmonie und Christoph Eschenbach beim Label Naxos erschienen.

Die neu komponierte 2. Violinsonate lasse auch Freiraum für den Interpreten, so Friedemann Eichhorn im Gespräch. Im zweiten Satz etwa, der mit „Verwundeter Vogel" übertitelt wurde, muss der Geiger Vogelstimmen improvisieren. Das sei ein Element, das im Jetzt entstehe und jedes Mal anders klinge, so Eichhorn.

Programmatische Musik gegen die Umweltzerstörung am Berg Ida

Das Stück, das der Komponist dem Geiger Friedemann Eichhorn gewidmet hat, trägt den Titel „Kaz Dağlari", übersetzt „Der Berg Ida". Die drei Sätze wurden mit den Titeln „I. Decimation of Nature"; „II. Wounded Bird"; „III. Rite of Hope" überschrieben. Say blickt kritisch auf die massiven Waldrodungen, die für den Bergbau am Berg Ida in der Türkei vorgenommen wurden.

Diese Programmatik ist aber nicht nur im Booklet der CD sichtbar, sondern auch in der Musik hinein komponiert. Direkt zu Beginn der Sonate ertönen bedrohliche Klänge. Das Klavier ist präpariert und die Hammerschläge im Bass imitieren die Maschinen, die den Wald zerstören. Das darauf folgende Choralthema betrauert die Zerstörung des Waldes. Aber auch positivere Klänge scheinen hin und wieder auf und bringen Hoffnung auf Besserung.

„Der Berg Ida" ist nicht das erste politische Zeichen von Fazil Say. Als Protest gegen die Abholzung des Bergs hat er letztes Jahr ein Konzert im Wald gegeben. Außerdem wurde er 2013 wegen islamfeindlicher Volksverhetzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dennoch finden sich in seiner Musik oft türkische Einflüsse wieder.

Das Violinkonzert „1001 Nights in the Harem" aus dem Jahr 2007 ist für den Violinisten Friedemann Eichhorn eines der besten Violinkonzerte der letzten Jahre. Wie viele Violinwerke von Say liege dieses eben "gut in der Hand", so Eichhorn. Fazil Say habe ihm erzählt, dass er schon als Jugendlicher sehr viel mit Geigern gearbeitet habe. Deswegen könne er sehr gut für die Geige komponieren und das Instrument optimal zur Geltung bringen.

Alternative Klänge für die Geige

Spannend findet Eichhorn auch die experimentellen Klänge für die Geige in Says Stücken. Das Instrument müsse beispielsweise eine Panflöte und folkloristische Glasinstrumente imitieren. Solche Klänge gäbe es in anderen Kompositionen nicht, so Friedemann Eichhorn.

Zudem gäbe es auch immer Informationen für die Interpreten, die nicht in der Partitur untergebracht werden könnten. Was sich da zwischen den Zeilen befände, hat der Komponist dem Geiger bei der Zusammenarbeit für die CD-Einspielung verraten.