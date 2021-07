Nicht nur in NS-Deutschland, sondern auch im faschistischen Italien wurden jüdische Künstler*innen politisch verfolgt. In Italien begann die Vertreibung mit der Einführung der Rassengesetze 1938. Seit einigen Jahren werden die Lebenswege vertriebener und weitgehend vergessener italienisch-jüdischer Musiker*innen wiederentdeckt – zwar noch nicht im Konzertleben, aber doch immerhin von der Musikwissenschaft. Die Studie „Italian Jewish Musicians and Composers under Facism“ stellt einige der interessantesten vertriebenen und in Vergessenheit geratenen Künstler*innen und das soziale, künstlerische und politische Umfeld im faschistischen Italien vor. mehr...