Die Sängerin Carmen Souza aus Lissabon liebt die Abwechslung und den Klang diverser Sprachen und Akzente. Singen, Scatting und Improvisation – damit spielt sie und lässt immer mal Einflüsse ihrer kapverdischen Wurzeln einfließen. Sie vermischt Jazz, Pop, Folk und kreolische Musik in einer ganz besonderen Art und Weise und tritt jetzt mit ihrem langjährigen Weggefährten Theo Pascal am E-Bass und Kontrabass am 13. Oktober in Stuttgart und am 14. Oktober in Karlsruhe auf. mehr...