Am 24. Mai 1848 stirbt Annette von Droste-Hülshoff auf der Meersburg am Bodensee. Das Werk, das sie hinterlässt, ist ein Sehnsuchtsschrei nach Freiheit und Gleichberechtigung. Die Intensität, mit der sie wahrnimmt, und die Kompromisslosigkeit, mit der sie das Erlebte und Erlittene in Worte fasst, weisen weit voraus in die Moderne. Dieses "Lost in Music" von Rafael Rennicke versinkt in den Tönen und Klängen der Dichtungen der Droste - und öffnet einen musikalischen Echo-Raum, der sie weit über das 19. Jahrhundert hinausträgt.