Fabrice Bollon – Kammermusik mit Elektronik

"on the wings behind your door", Trio für E-Geige, E-Cello, E-Drumset

Friederike Hess-Gagnon (E-Geige)

Dina Fortuna- Bollon (E-Cello)

Tilman Collmer (E-Drumset)

(Aufnahme 19. Mai 2021 im SWR Schlossbergsaal Freiburg)



Die ungebornen Enkel, Lieder auf Gedichten von Georg Takl für Sopran und E-Cello

Carina Schmieger (Sopran)

Johannes Moser (E-Cello)



The secret garden of the Cordania for E-Cello solo

Johannes Moser (E-Cello solo)

(Aufnahme 14. Mai 2021 im SWR Schlossbergsaal Freiburg)

Elektronische Instrumente stellen für Fabrice Bollon ein noch unerschöpftes Potential für die zeitgenössische Musik dar. In seinen neuen kammermusikalischen Werken erforscht der Komponist und Freiburger Generalmusikdirektor die Klangmöglichkeiten von E-Cello, E-Geige und E-Schlagzeug in verschiedenen Beisetzungen sowie in Kombination mit der menschlichen Stimme in einem Liederzyklus nach Gedichten von Georg Trakl.

Sendung am Do. , 10.2.2022 21:05 Uhr, SWR2 JetztMusik, SWR2