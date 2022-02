Exzentriker der Geige – Francesco Maria Veracini

Von Doris Blaich

"Capo pazzo" war Veracinis Spitzname - "Wirrkopf" (oder weniger elegant: "Verrückter"). So mancher Musikkenner hielt ihn für den bedeutendsten Geiger seiner Zeit. Sein Lebensweg verlief im Zickzack-Kurs: 1690 in Florenz geboren, erhielt er seine erste geigerische Ausbildung bei seinem Onkel und seinem Großvater und pendelte dann auf der Suche nach einer Anstellung zwischen Venedig, Florenz und London hin und her. Weitere Lebensstationen waren Düsseldorf, Prag und Dresden. In London, wo Veracini häufig als Geiger auftrat und als Komponist für die Opera of the Nobility arbeitete, stand er in direkter Konkurrenz zu Georg Friedrich Händel. Auch hier eckte er - wie überall - immer wieder an mit seinem exzentrischen Temperament. Ebenso individuell wie sein Charakter sind seine Werke, vor allem diejenigen für sein eigenes Instrument.

(SWR 2012)



Musikliste:

Francesco Maria Veracini:

Ouvertüre g-Moll, 1. Satz

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Sonate A-Dur op. 1 Nr. 7

Riccardo Minasi (Violine)

Ottaviano Tenerani (Cembalo)



4 Sätze aus der Ouvertüre Nr. 3 B-Dur

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Sonate d-Moll op. 2 Nr. 12

Petra Müllejans (Violine)

Hille Perl (Viola da Gamba)

Lee Santana (Theorbe)